Kering : des ajustements de brokers à la chaîne

(Boursier.com) — Kering recule de 1% à 513 euros ce mercredi, alors que Citi, à l'achat, a abaissé sa cible de 734 à 695 euros. Barclays, à "pondération en ligne", a quant à lui réduit son objectif de 563 à 553 euros. Auparavant, Stifel, lui aussi à l'achat sur le groupe de luxe, avait déjà ajusté le tir à 625 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe a atteint 10,1 MdsE au premier semestre 2023, en hausse de 2% tant en données publiées qu'en comparable. Au deuxième trimestre 2023, les ventes ont progressé de 2% en données publiées et de +3% en comparable.

Dans un contexte d'investissements continus, le résultat opérationnel courant de Kering s'est élevé à 2,7 MsE au premier semestre, en baisse de 3%. La marge opérationnelle courante s'est établie à 27% et le résultat net part du groupe au premier semestre 2023 a atteint 1,8 MdE vs. 2 MdsE. Le cash-flow libre opérationnel se maintient à un niveau élevé sur le semestre, à 2,1 MdsE hors acquisitions et cessions immobilières, soit une hausse de +4%...