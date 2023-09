Kering : défi à relever

(Boursier.com) — Kering reperd 1,5% à 472,60 euros ce mercredi, alors que le secteur du luxe reste sous pression en bourse. Parmi les avis de brokers, HSBC a ajusté le curseur de 580 à 560 euros avec un avis à 'conserver'. Cowen avait auparavant débuté le suivi du groupe de luxe avec un conseil 'surperformer' et une cible de 670 euros. Kering "pivote et optimise" son portefeuille de marques avec la même détermination et la même flexibilité qu'une startup, affirme l'analyste. Il ajoutait que Kering propose une "nouvelle approche" du luxe, parallèlement à un "héritage intemporel"...

La reconstruction de la marque Gucci est la clé du dossier d'investissement, et Cowen est convaincu de la capacité de Kering à le faire grâce à une forte affinité avec la marque et à des réponses prometteuses aux nouvelles lignes de sacs à main. Le broker modélise 125 points de base d'amélioration de la marge d'Ebit de Gucci, conduisant à une estimation de BPA pour l'exercice 2024 supérieure au consensus.

Hausse timide

De son côté, Bernstein avait ajusté son objectif de cours de 681 euros à 582 euros et Citi, qui est à l'achat, avait déjà abaissé sa cible à 695 euros, tandis que Barclays, à "pondération en ligne", avait quant à lui réduit son objectif à 553 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe a atteint 10,1 MdsE au premier semestre 2023, en hausse timide de 2% tant en données publiées qu'en comparable. Au deuxième trimestre 2023, les ventes ont progressé de 2% en données publiées et de +3% en comparable.

Dans un contexte d'investissements continus, le résultat opérationnel courant de Kering s'est élevé à 2,7 MsE au premier semestre, en baisse de 3%. La marge opérationnelle courante s'est établie à 27% et le résultat net part du groupe au premier semestre 2023 a atteint 1,8 MdE, contre 2 MdsE. Le cash-flow libre opérationnel s'est maintenu à un niveau élevé sur le semestre, à 2,1 MdsE hors acquisitions et cessions immobilières, soit une hausse de +4%.