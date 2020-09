Kering : de l'aide pour Beyrouth

Kering : de l'aide pour Beyrouth









Crédit photo © Kering

(Boursier.com) — Kering et ses Maisons - Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, Kering Eyewear - s'unissent pour soutenir le concert caritatif "I Love Beirut", créé par le chanteur libano-britannique Mika, afin de venir en aide aux victimes de la double explosion qui a frappé Beyrouth le 4 août dernier.

Ce concert se tiendra le 19 septembre à 21 heures et sera retransmis sur YouTube à travers quatre fuseaux horaires. Les internautes sont invités à acheter un billet en ligne.

Tous les bénéfices des ventes, ainsi que les fonds récoltés grâce à la campagne de collecte lancée en parallèle, seront reversés à l'antenne libanaise de la Croix-Rouge et à l'association Save The Children Lebanon. Les billets sont disponibles sur Fnac Spectacles et Ticketmaster...