Kering : croissance maintenue au troisième trimestre

(Boursier.com) — Le groupe Kering a vu son chiffre d'affaires (4,19 milliards d'euros) progresser de +12,2% en comparable au troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020, et de +10% par rapport à la même période de 2019. Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes du groupe augmentent ainsi de +36,6% en comparable par rapport à 2020 (+9% par rapport à 2019) à 12,24 milliards d'euros.

Au troisième trimestre, la croissance de Gucci a quand même ralenti avec un chiffre d'affaires de 2,18 milliards d'euros, en hausse de +4,5% en données publiées et de +3,8% en comparable. Gucci promet cependant une fin d'année intense avec le lancement de la collection Aria. Après la collection Ouverture, le trimestre a été marqué par l'introduction réussie du sac Diana, tandis que la collection Aria arrive graduellement en boutiques depuis fin septembre.

Globalement, le chiffre d'affaires du réseau de boutiques en propre des Maisons de Luxe, qui inclut l'e-commerce, est en croissance de +12%, en comparable par rapport au troisième trimestre 2020 et de +11% en comparable par rapport au troisième trimestre 2019. La marque Yves Saint Laurent réalise notamment un excellent trimestre et poursuit sa trajectoire de forte croissance, avec des ventes de 652,9 millions d'euros, en augmentation de +27,8% en données publiées et de +28,1% en comparable.

L'activité est notamment portée par une très bonne dynamique en Amérique du Nord. En Europe de l'Ouest et au Japon, encore impactés par l'absence de touristes, l'activité continue de s'améliorer. En Asie-Pacifique, après une forte progression au premier semestre, la région est en croissance tant par rapport à 2020 qu'à 2019, bien qu'impactée par la résurgence de cas de COVID au cours de l'été. La bonne croissance des ventes en ligne se poursuit, en augmentation de +24,3% par rapport au troisième trimestre 2020 et de +147,9% par rapport à la même période de 2019.