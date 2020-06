Kering : célèbre le 'Pride Month'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kering célèbre le "Pride Month" en juin et réaffirme son engagement à créer et maintenir un environnement égalitaire et inclusif pour tous les employés du Groupe dans le monde entier, avec le soutien actif de sa communauté LGBTQIA+ interne, ALL.

"Nous sommes très fiers de fêter et soutenir le Pride Month. Chez Kering, nous sommes convaincus que la diversité et l'égalité sont des piliers clés d'une entreprise durable et créative. Nous sommes engagés de longue date en faveur de la création et du maintien d'un environnement d'égalité et d'inclusion pour tous nos employés à travers le monde, ainsi que vis-à-vis de notre communauté LGBTQIA+. Kering espère franchir de nouvelles étapes en continuant de déployer ses initiatives à un rythme soutenu" a déclaré Béatrice Lazat, Directrice des Ressources Humaines de Kering.