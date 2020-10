Kering : CA trimestriel en retrait

Crédit photo © Kering

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires total de Kering s'établit à 3.717,7 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en retrait de 4,3% en données publiées et de 1,2% en comparable, un rebond significatif par rapport à une baisse de -43,5% en données publiées et de -43,7% en comparable au deuxième trimestre 2020. Les ventes des Maisons de Kering atteignent 3.600,1 millions d'euros sur le trimestre (-4,7% en données publiées et -1,6% en comparable).

Le groupe souligne la forte amélioration séquentielle du chiffre d'affaires du troisième trimestre, presque stable en comparable par rapport au troisième trimestre de l'année précédente malgré la crise du Covid-19. Le chiffre d'affaires du réseau de boutiques en propre des Maisons de Luxe retrouve le niveau du troisième trimestre 2019. Kering a su tirer parti de la très forte croissance de certaines zones géographiques, notamment l'Amérique du Nord (+44,1%), soutenue par un rebond de la demande locale, et l'Asie-Pacifique (+18,5%), portée par une excellente dynamique en Chine continentale. Les performances en Europe de l'Ouest (-41%) et au Japon (-22,8%) sont toujours fortement impactées par l'interruption des flux touristiques.

La croissance exceptionnelle des ventes en ligne se poursuit, à +101,9% sur le troisième trimestre, tirée par l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique. Sur les neuf premiers mois de l'année, l'e-commerce représente 12,5% des ventes en propre.

Les ventes dans le réseau Wholesale sont en recul de -5,2% en comparable, reflétant à la fois le fort ralentissement du travel retail et la stratégie du groupe visant à une distribution plus exclusive.

Le groupe souligne la poursuite des investissements stratégiques au service du développement des Maisons, avec notamment l'avancée des programmes liés à l'internalisation des sites d'e-commerce.

"Dans un environnement difficile, le chiffre d'affaires de Kering se redresse de manière significative au troisième trimestre. La créativité de chacune de nos Maisons ainsi que l'agilité de notre organisation ont soutenu le net rebond des ventes, qui s'établissent à un niveau proche de celui du troisième trimestre 2019. Nous avons poursuivi avec constance la mise en oeuvre de nos initiatives stratégiques : l'internalisation de nos activités e-commerce a franchi de nouvelles étapes et nous continuons de renforcer nos plateformes de croissance. Grâce à une situation financière solide, encore améliorée récemment, nous investissons continuellement dans nos Maisons pour en renforcer l'exclusivité et consolidons nos positions. Face à des conditions qui demeurent incertaines, et malgré une visibilité limitée, nous sommes bien préparés et confiants dans notre capacité à réaliser de bonnes performances dans la durée", ajoute le PDG du groupe, François-Henri Pinault.