Kering boucle l'acquisition de Maui Jim

(Boursier.com) — Kering Eyewear détient plus de 90% du capital du lunetier américain iconique Maui Jim, selon les termes annoncés le 14 mars 2022 et après avoir obtenu l'aval des autorités de concurrence. L'acquisition du capital restant devrait intervenir d'ici la fin de l'année. Maui Jim sera consolidé dans les comptes de Kering dès le 1er octobre.

Kering avait annoncé en mars un accord en vue de l'acquisition de Maui Jim Inc, fondée en 1987 et "plus grande marque indépendante de lunettes haut de gamme au monde, avec une position de leader en Amérique du Nord". Reconnue pour la très haute technicité de ses produits et son héritage hawaïen distinctif qui en fait l'incarnation de "l'Esprit Aloha", Maui Jim est une marque authentique qui offre une large gamme de montures solaires et optiques de haute qualité vendues dans plus de 100 pays. Maui Jim a mis au point la technologie exclusive et brevetée des verres PolarizedPlus, qui protège des éblouissements intenses et des UV nocifs tout en améliorant les couleurs naturellement perçues par l'oeil. La complémentarité des réseaux de distribution et des offres produits contribuera à augmenter le potentiel de croissance de l'ensemble, grâce à l'expansion géographique de Maui Jim et à la capacité de gagner de nouveaux clients sensibles à l'innovation et à la fonctionnalité, avait indiqué Kering en mars. "Avec cette acquisition, Kering Eyewear franchit un nouveau cap, dépassant nettement le milliard d'euros de chiffre d'affaires en année pleine et améliorant encore sa profitabilité", ajoutait alors le groupe.