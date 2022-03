Kering : bien vu ?

(Boursier.com) — Kering remonte de 2% à 569 euros ce lundi, alors que Kering Eyewear a annoncé avoir signé un accord en vue de l'acquisition de Maui Jim Inc. Fondée en 1987, Maui Jim est la plus grande marque indépendante de lunettes haut de gamme au monde, avec une position de leader en Amérique du Nord. Reconnue pour la très haute technicité de ses produits et son héritage hawaïen distinctif qui en fait l'incarnation de "l'Esprit Aloha", Maui Jim est une marque authentique qui offre une large gamme de montures solaires et optiques de haute qualité vendues dans plus de 100 pays. Ancrée dans une culture d'innovation, Maui Jim a mis au point la technologie révolutionnaire, exclusive et brevetée, des verres PolarizedPlus, qui protège des éblouissements intenses et des UV nocifs tout en améliorant les couleurs naturellement perçues par l'oeil.

Depuis sa création en 2014, Kering Eyewear a construit un modèle innovant qui lui a permis de générer un chiffre d'affaires externe de plus de 700 millions d'euros en 2021. L'acquisition de Maui Jim est une nouvelle étape majeure dans sa stratégie de développement. Quelques mois à peine après l'acquisition de Lindberg, Kering Eyewear va enrichir son portefeuille d'une deuxième marque en propre, renforcer son positionnement sur le segment haut de gamme et élargir son offre pour proposer un éventail très large allant du fonctionnel à l'intemporel et à la mode de luxe.

La complémentarité des réseaux de distribution et des offres produits contribuera à augmenter le potentiel de croissance de l'ensemble, grâce à l'expansion géographique de Maui Jim et à la capacité de gagner de nouveaux clients sensibles à l'innovation et à la fonctionnalité. Avec cette acquisition, Kering Eyewear franchit un nouveau cap, dépassant nettement le milliard d'euros de chiffre d'affaires en année pleine et améliorant encore sa profitabilité...

Parmi les derniers avis de brokers, Citigroup a ajusté son objectif de cours sur Kering à 741 euros, contre 860 euros auparavant. Bernstein avait précédemment coupé sa cible de 881 à 748 euros, tout en restant à 'surperformer et HSBC a réduit son objectif de 900 à 770 euros avec un avis à 'acheter'. Sur le T4 2021, le groupe a enregistré une croissance interne de 31,9% avec des revenus de 5,4 milliards d'euros. La croissance organique de Gucci, la marque phare de la société, a notamment atteint 31,6%, là où le marché tablait sur 18%, après une hausse de seulement 3,8% au troisième trimestre en raison de la résurgence de l'épidémie de COVID-19 en Asie. Yves Saint Laurent a également réalisé un excellent trimestre avec une croissance de 47%, nettement supérieure aux attentes des analystes. Kering n'a pas donné de prévisions pour l'exercice 2022, mais se disait "parfaitement positionné" pour bénéficier de la reprise et confiant dans son potentiel de croissance à moyen et long termes... Reste que les conséquences de la suspension de ses activités en Russie est encore difficile à chiffrer estiment les analystes, tandis que l'impact sur l'activité économique des mesures de rétorsion occidentales pourrait dépasser les anticipations initiales.