Kering bien placé pour racheter Marcolin ?

(Boursier.com) — Kering serait intéressé par le fabricant de lunettes italien Marcolin et une éventuelle transaction pourrait atteindre un montant de 1,3 milliard d'euros, selon le site d'information spécialisé dans le luxe 'Miss Tweed'. Des sources proches de la question ont déclaré à Miss Tweed que Kering devenait ainsi un prétendant sérieux pour la reprise de la société italienne de lunettes Marcolin, détenue pour l'heure par la firme de capital-risque PAI Partners. "Le propriétaire de Gucci, Kering, est apparu comme un acquéreur sérieux pour Marcolin dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser le fabricant de lunettes italien jusqu'à 1,3 milliard d'euros", ont déclaré plusieurs sources de Miss Tweed ayant une connaissance directe du dossier. "Cette transaction potentielle marque un retour des fusions et acquisitions dans l'industrie du luxe, alors que les taux d'intérêt devraient baisser sur des marchés clés tels que les États-Unis et que l'accès aux liquidités deviendra plus facile", estime le site d'information sur la mode et le luxe.