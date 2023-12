Kering : avis partagés

(Boursier.com) — Kering se replie de 1% à 400,3 euros en fin de matinée à Paris. Exane BNP Paribas a dégradé le groupe de luxe à 'neutre' en visant 440 euros, contre 585 euros précédemment. Le broker évoque un manque de catalyseurs à court terme.

Dans une note sur l'industrie du luxe, les équipes de la Deutsche Bank expliquent que 2023 a été une année mitigée pour le secteur, avec un début d'exercice en fanfare puis un net retournement. La croissance exceptionnelle à deux chiffres due à la pandémie a été remplacée par une normalisation de la demande occidentale et par des vents macroéconomiques contraires limitant la demande chinoise. En 2024, la DB estime que les perspectives resteront difficiles. Elle anticipe une croissance globale de 6% pour le secteur l'année prochaine, notant que le premier semestre sera plus compliqué compte tenu des bases de comparaison élevées. La consommation chinoise restera le principal moteur de l'industrie, selon le broker, qui privilégie Kering et Richemont.