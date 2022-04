Kering : attendu de pied ferme demain soir

(Boursier.com) — Kering tentera de faire aussi bien que LVMH et Hermès demain soir lors de la publication de son activité trimestrielle. Le consensus 'Bloomberg' attend des revenus de 4,62 milliards d'euros, en croissance organique de 18,4%. Comme toujours, les yeux seront rivés sur Gucci (croissance interne estimée à 18,5%), la marque vedette de Kering. Les performances des autres maisons et notamment de Saint Laurent et Bottega Veneta seront néanmoins aussi scrutées de près tout comme les commentaires de la direction sur l'inflation et l'évolution des ventes en Chine, confrontée depuis plusieurs semaines à la résurgence de la pandémie de coronavirus.

Début mars, Kering n'avait pas donné de prévisions pour l'exercice 2022 mais se disait "parfaitement positionné" pour bénéficier de la reprise et confiant dans son potentiel de croissance à moyen et long termes.