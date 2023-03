Kering acquiert UNT

(Boursier.com) — Kering Eyewear a signé un accord en vue d'acquérir 100% du capital de la société française UNT, Usinage & Nouvelles Technologies, afin de renforcer son positionnement dans l'industrie de la lunetterie de Luxe.

Fondée en 1989 à Morbier, en Bourgogne-Franche-Comté, UNT joue un rôle clé dans la fabrication de composants mécaniques en métal haute-précision pour tout le secteur de la lunetterie de Luxe. L'entreprise est située dans le Haut-Jura, berceau de la lunetterie en France et région réputée pour son savoir-faire microtechnique. Grâce à son département d'ingénierie intégré et à ses installations de pointe de 3.000 m2, UNT a toujours été un symbole de qualité incomparable des produits dans l'univers de la lunetterie de Luxe.

Dans la continuité de l'acquisition en 2017 en France de la Manufacture Kering Eyewear (anciennement Manufacture Cartier Lunettes) et de la prise de participation dans Trenti Industria Occhiali, en 2019, en Italie, cette opération représente une nouvelle étape importante dans la stratégie de développement industriel de Kering Eyewear, qui contrôle sa chaîne d'approvisionnement grâce à des partenariats stratégiques avec les meilleurs fabricants du secteur, afin de garantir la plus grande qualité et la plus grande expertise technique. UNT est en effet un partenaire essentiel de longue date de la Manufacture Kering Eyewear pour l'approvisionnement de ses composants. Kering Eyewear et UNT partagent la même vision et les mêmes valeurs d'excellence, de savoir-faire, d'innovation et de développement durable.

La transaction reste soumise à la validation des autorités de la concurrence compétentes. Elle devrait être finalisée au cours du 2e trimestre 2023.