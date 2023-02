Kering a souffert avec Gucci au 4e trimestre 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Kering a dépassé les 20 milliards d'euros en 2022, en hausse de 15% en données publiées et de +9% en comparable. L'activité du réseau en propre, qui inclut l'e-commerce, est ressortie en croissance de +10% en comparable en 2022, notamment soutenue par l'Europe de l'Ouest et le Japon.

Au quatrième trimestre 2022, les ventes totales s'inscrivent cependant à -2% en données publiées et à -7% en comparable, avec des performances contrastées selon les Maisons et les zones géographiques, les restrictions sanitaires en Chine ayant pesé sur la marque phare du groupe, Gucci. Cette dernière a vu ses ventes reculer de 14% (-10/11% de consensus) à données comparables en raison des fermetures temporaires de magasins dans le cadre de la politique "zéro-COVID" de Pékin.

Au total, le résultat opérationnel de Kering sur 2022 s'inscrit à 5,59 milliards d'euros, en hausse de 11%, mais la marge opérationnelle recule à 27,5% contre 28,4% un an plus tôt.

Le cash-flow libre opérationnel se maintient à un niveau élevé, à plus de 3,2 milliards d'euros.

Le PDG du groupe François-Henri Pinault souligne des performances "pas toutes à la hauteur de nos ambitions et de notre potentiel". Le début de l'année a été "très encourageant" en Chine, a tenté de rassurer le directeur financier de Kering, Jean-Marc Duplaix.

Gucci, principal centre de profit du groupe français, a vu ses ventes progresser de seulement 1% à données comparables sur l'ensemble de l'exercice 2022, contre des progressions à deux chiffres pour les autres marques de Kering comme Yves Saint Laurent (+23%) et Bottega Veneta (+11%).

Pour 2023, Kering table sur une "trajectoire de croissance profitable" en dépit de la persistance d'incertitudes économiques et géopolitiques à court terme. Il vise une génération de cash-flow élevée et une forte rentabilité de ses capitaux employés.

"Toutes nos Maisons ont enregistré en 2022 des ventes record et contribué à la hausse du résultat opérationnel. Mais ces bonnes performances ne sont pas toutes à la hauteur de nos ambitions et de notre potentiel. Au-delà des défis auxquels nos Maisons ont dû faire face, notamment en fin d'année, nous sommes convaincus de la pertinence de notre stratégie sur le long terme. Nos 47.000 collaborateurs partagent une forte culture entrepreneuriale et des valeurs de responsabilité et d'engagement. Ensemble, nous cultivons la désirabilité et l'exclusivité de nos marques, afin que leur positionnement soit à la mesure de leur patrimoine unique et de leur créativité reconnue. Bien que l'environnement demeure incertain, je ne doute pas que 2023 sera une nouvelle année de succès pour nos Maisons et de croissance pour le groupe" a conclu François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering.