Kering : à quel prix ?

(Boursier.com) — Kering recule de 1,5% à 419 euros ce lundi, alors que le broker HSBC a abaissé son objectif de cours à 485 euros, contre 560 euros auparavant dans un contexte économique mondial devenu adverse. Sabadell demeure à l'achat sur le dossier mais avec un objectif, ici aussi, ajusté de 665 à 575 euros. Stifel avait déjà abaissé sa cible de 625 à 560 euros quelques jours plus tôt...

Si les stratèges de Citigroup et de Bank of America 'surpondèrent' à nouveau le secteur du luxe qui a corrigé le tir en bourse, affirmant qu'une "opportunité d'achat" se dessine après la chute de 20% depuis les plus hauts de l'année, d'autres sont encore prudents comme Bernstein qui vient d'abaisser sa recommandation sur Kering à "performance-marché", contre "surperformance", et a ramené son objectif de cours de 582 à 492 euros.

Pour RBC aussi, la fin d'un "supercycle" du luxe avec des taux de croissance "insoutenables", les pires vents contraires macroéconomiques depuis des décennies sont autant de raisons qui poussent à rester sur la défensive sur les valeurs du compartiment.