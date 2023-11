Kering : à la recherche d'un consensus

(Boursier.com) — Kering reperd 2,2% ce lundi à 398 euros, alors que HSBC a réduit la mire sur le groupe de luxe de 485 à 440 euros en étant à 'conserver'. A l'inverse, la semaine dernière, la Deutsche Bank était quant à elle repassée à l''achat' sur le titre, tout en remontant sa cible de 510 à 540 euros. "Kering reste l'un des plus grands groupes de luxe au monde et la valeur la plus débattue du secteur"... Alors que l'entreprise est actuellement en phase de redressement, le broker pense que le potentiel à moyen terme de la marque Gucci est "largement sous-estimé". Malgré les difficultés macroéconomiques à court terme, il trouve le ratio rendement/risque à moyen terme attrayant pour l'investisseur qui sait se montrer patient...

Plus prudent, Goldman Sachs a de son côté dégradé le titre du groupe de luxe à 'neutre' tout en coupant sa cible de 670 à... 470 euros, tandis que la SocGen, qui a aussi abaissé sa recommandation sur le dossier, a réduit le curseur de 430 à 419 euros en restant à 'conserver'.

Le marché est plus que jamais partagé sur le propriétaire de Gucci puisque, selon le consensus de place, 12 analystes sont à l'achat, 19 à 'conserver' et 1 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 485 euros.