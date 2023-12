Kering : à l'équilibre malgré une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — Après trois séances de baisse, Kering se stabilise en fin de matinée à Paris alors que Bryan Garnier a dégradé le dossier à 'neutre' tout en coupant sa cible de 650 à 445 euros. Le titre du propriétaire de Gucci et Balenciaga affiche un repli de 14,5% depuis le premier janvier contre un gain d'environ 17% pour le CAC40. Parmi les groupes de luxe couverts par le broker, Kering, Tod's Group et Salvatore Ferragamo sont confrontés aux mêmes défis pour relancer leurs principales marques dans un environnement bien plus 'mixte'. Mettre en oeuvre une stratégie de redressement de marque réussie n'est pas facile, comme nous le savons tous, souligne le courtier. Les premières indications l'incitent à rester prudent sur ces trois groupes, même s'il pense que Tod's a déjà fait une grande partie du travail.

Concernant la société française, le broker reste sur la défensive pour 2024 dans un environnement bien plus difficile pour l'industrie du luxe avec des " marques de premier plan " Louis Vuitton, Dior, Moncler et Hermès clairement prêtes à surperformer leurs concurrentes. BG préfère donc adopter une vision très conservatrice avec une croissance des ventes quasiment nulle l'année prochaine, tant pour Gucci que pour l'ensemble du groupe (vs 5% précédemment). Il n'exclut pas non plus une baisse des revenus au premier trimestre, tant pour la société que pour Gucci, presque comme au quatrième trimestre 2023.