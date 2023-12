Kering : -15% depuis le début de l'année, et maintenant ?

(Boursier.com) — Kering campe sur les 406 euros ce mercredi, alors que Bryan Garnier a dégradé le dossier à 'neutre' et a coupé sa cible de 650 à 445 euros sur le groupe de luxe dans une ambiance devenue plus incertaine dans le secteur. Oddo BHF maintient lui son avis 'neutre', mais avec une cible abaissée de 443 à 423 euros. Sur la base de ses prévisions ajustées et aux cours de clôture du 14 décembre, le titre se traite avec une décote sur la référence secteur LVMH revenue au voisinage de -30%, ce qui est assez proche des niveaux moyens observés depuis le ralentissement de Gucci à compter de 2019-2020...

L'analyste ne pense pas qu'une reprise rapide de la dynamique soit de mise au niveau du groupe. La clientèle aspirationnelle devrait restée affectée par des conditions macroéconomiques plutôt défavorables sur une bonne partie de 2024 (ce qui devrait peser sur les principales marques du groupe à l'exception possible de Bottega Veneta) et le redressement de Gucci va prendre du temps. Concernant cette dernière, la question de savoir si les efforts entrepris à ce stade suffisent pour aboutir à un renouvellement de son image et à un renforcement de la désirabilité des collections reste posée...

Morgan Stanley est resté de son côté à "pondération de marché" sur Kering avec un objectif de cours ramené de 435 à 400 euros. Le titre a perdu 15% depuis le 1er janvier en Bourse de Paris.