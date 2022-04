Kering : 12 euros de dividende au titre de 2021

(Boursier.com) — Les actionnaires de Kering sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra au siège social de la société, 40 rue de Sèvres, à Paris, le jeudi 28 avril à 16h (heure de Paris).

L'Assemblée générale se tiendra en la présence physique des actionnaires et sera également diffusée en direct et disponible en différé sur le site Internet de la société à la rubrique Finance/ Informations Actionnaires/ Assemblée générale.

L'avis de réunion, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée générale, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'administration, ainsi que la description des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée générale et d'exercice des droits des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 23 mars. L'avis de convocation a été publié au BALO et dans le journal d'annonces légales (service de presse en ligne) "Les Affiches Parisiennes" en date du 8 avril.

Il est rappelé aux actionnaires qu'ils peuvent adresser leurs questions écrites en amont de l'Assemblée générale (de préférence par e-mail à l'adresse AG2022proxy@kering.com), au plus tard le 4e jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le vendredi 22 avril. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Conformément aux dispositions du Code de commerce, les documents relatifs à l'Assemblée générale peuvent être consultés ou téléchargés sur le site Internet de la société. Les documents préparatoires relatifs à l'Assemblée générale seront tenus à la disposition ou communiqués aux actionnaires à compter de ce jour, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

12 euros de dividende

Rappelons que le Conseil d'administration de Kering a décidé de proposer à l'Assemblée générale de distribuer, au titre de l'exercice 2021, un dividende en numéraire de 12 euros par action. Un acompte de 3,50 euros par action a été mis en paiement, le 17 janvier. Le solde du dividende en numéraire, de 8,50 euros par action, serait détaché de l'action, le 3 mai, et mis en paiement à compter du 5 mai sur les positions arrêtées le 4 mai au soir.