Keolis Menton Riviera choisit la solution Tap & Pay de Paragon ID

(Boursier.com) — Paragon ID annonce la mise en place du paiement par carte bancaire sur les valideurs des bus de la Communauté de la Riviera française, regroupant quinze communes situées à l'extrémité sud-est des Alpes-Maritimes. Depuis le mois d'août 2021, le dispositif est en test sur la ligne no1 du réseau Zest opéré par Keolis. Il est désormais possible pour les 70.000 habitants de ce territoire de voyager grâce à sa carte bancaire sans contact sur l'ensemble du réseau. Le dispositif sera testé pendant six mois et étendu à tous les bus du réseau début 2022. La ligne 1 représente un test représentatif puisqu'elle concentre 40% de la fréquentation.

Keolis Menton Riviera a choisi la solution Tap & Pay de Paragon ID, spécifiquement développée pour le transport public. Grâce au valideur P One développé par Paragon ID, les voyageurs peuvent payer leur titre de transport et voyager directement. Un dispositif de contrôle permet aux utilisateurs de voyager sur toutes les lignes pendant la durée de la correspondance. Toutes les validations sont localisées via une interface embarquée avec le Système d'Aide à l'Exploitation (SAE). Ce dispositif vient compléter les canaux de vente mobile et internet de la solution billettique Open ABT de Paragon ID et airweb. La capacité d'interaction entre la billettique et le SAE est un élément désormais indispensable pour la gestion des transports publics. La connaissance en temps-réel de l'utilisation des lignes du réseau Zest offrira une parfaite maîtrise du parcours client.