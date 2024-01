Kelly : Gi Group Holding annonce la finalisation de l'acquisition des activités européennes du groupe

(Boursier.com) — Gi Group Holding a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition des activités européennes de Kelly, l'un des principaux acteurs mondiaux de solutions RH, ce qui est la plus grande acquisition de l'histoire de Gi Group Holding et propulse son chiffre d'affaires à cinq milliards d'euros.

Cette transaction accélère la stratégie de croissance de Gi Group Holding, qui vise à devenir un leader dans l'industrie mondiale de l'intérim et du recrutement, en enrichissant ses activités dans onze pays, tels que la France, le Portugal et la Suisse, et en proposant désormais ses services en Belgique, au Luxembourg et en Norvège. Cette acquisition est d'autant plus remarquable que Kelly s'est distingué dans le domaine des services de recrutement, consolidant ainsi la position de Gi Group Holding en tant que partenaire de confiance reconnu.