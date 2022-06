Kellog flambe avec le 'split'

(Boursier.com) — Kellogg bondit de 8% dans les échanges de pré-séance à Wall Street ce mardi, après que la société alimentaire a annoncé un plan de scission en trois entreprises : Global Snacking Co., qui représentera environ 11,4 milliards de dollars de ventes et comprendra céréales et nouilles à l'international, ainsi que les activités de petit-déjeuner surgelé nord-américain et des collations ; North America Cereal Co. qui représente environ 2,4 milliards de dollars de ventes et comprendra des céréales américaines, canadiennes et caribéennes ; et Plant Co. Le groupe né en 1894 de la création de Corn Flakes par W.K. Kellogg, entend ainsi créer de la valeur.

La division Global Snacking est l'activité majeure avec 80% des ventes. Les noms définitifs des trois nouvelles sociétés seront déterminés ultérieurement. Le groupe entend surtout se concentrer sur l'activité snacks, qui sera dirigée par Steve Cahillane, patron actuel de Kellogg, et comprendra notamment les marques Pringles, Cheez-It et Pop-Tarts.

L'activité céréalière nord-américaine de la société a représenté environ 2,4 milliards de dollars de ses ventes en 2021 et comprend des marques américaines populaires de céréales pour petit-déjeuner telles que Kellogg's, Frosted Flakes et Froot Loops.

"Ces entreprises ont toutes un potentiel autonome important, et une concentration accrue leur permettra de mieux orienter leurs ressources vers leurs priorités stratégiques distinctes", a déclaré Cahillane.