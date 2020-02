KBC Groupe rachète OTP Banka Slovensko en Slovaquie

(Boursier.com) — KBC Groupe, basé en Belgique, et OTP Bank, la société mère hongroise d'OTP Banka Slovensko (Slovaquie), ont conclu un accord par lequel KBC rachète 99,44% des parts OTP Banka Slovensko, une banque slovaque de taille moyenne qui se focalise sur les particuliers, les micro-entreprises et les PME. Les parts restantes sont détenues par des particuliers.

La transaction doit encore recevoir l'aval de la Banque nationale de Slovaquie (NBS), l'autorisation de la Banque nationale de Belgique (BNB), de la Banque centrale européenne (BCE) et de l'Office anti-monopole de la République slovaque. Les parties à la transaction estiment que l'accord sera finalisé mi-2020 (au deuxième ou au troisième trimestre).

Après avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires, KBC Bank deviendra la nouvelle société mère d'OTP Banka Slovensko. La nouvelle entité combinée renforcera considérablement la franchise de bancassurance de CSOB en Slovaquie et son potentiel de vente croisée avec CSOB Poist'ovna, CSOB Leasing et CSOB Asset Management.

La prochaine étape sera une fusion juridique et opérationnelle de CSOB Bank et d'OTP Banka Slovensko, qui renforcera encore la position actuelle de CSOB, 4e sur le marché bancaire slovaque en termes d'actifs, avec une part de marché d'environ 12,6%. KBC a foi dans l'impact positif de la coopération et souhaite la bienvenue au personnel d'OTP Banka Slovensko dans la famille KBC et CSOB, après la clôture de la transaction. Dans un 1er temps, l'enseigne OTB Banka Slovensko restera en place afin d'assurer une transition fluide pour les clients et le personnel jusqu'à la finalisation de la fusion.

Entre-temps, OTP Banka Slovensko pourra continuer à compter sur le support de CSOB, honorera ses engagements envers le marché et continuera de proposer ses services professionnels de haut niveau à l'ensemble de sa clientèle, qui n'a aucune démarche à entreprendre dans le cadre de cette transaction.

Le rachat aura un impact limité (-0,2%) sur la position de capital de KBC, qui maintient son ratio CET1 (15,7% fin 2019, selon Bâle III à pleine charge, compromis danois), soit bien au-dessus des exigences réglementaires minimales de capital.

KBC précise que la fusion n'aura aucune incidence sur l'octroi de subventions par la fondation Bethlen Gabor ni sur la possibilité pour les clients d'OTP Banka Slovensko d'être servis en hongrois dans les zones à forte population hongroise.