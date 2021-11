KBC Groupe acquiert les opérations bulgares de Raiffeisen Bank International

(Boursier.com) — KBC Bank, basée en Belgique, et Raiffeisen Bank International, basée en Autriche, ont conclu un accord sur l'acquisition par KBC de 100% des actions de Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, comprenant les opérations bancaires bulgares de RBI.

La transaction porte également sur les sociétés détenues à 100% par Raiffeisenbank (Bulgaria), à savoir Raiffeisen Leasing Bulgaria, Raiffeisen Asset Management (Bulgarie), Raiffeisen Insurance Broker (servant les clients leasing et corporate de Raiffeisenbank (Bulgaria)) et Raiffeisen Service.

"La transaction, dont le montant total s'élève à 1.015 millions d'euros payable en espèces, reflète la qualité de la franchise Raiffeisen et le potentiel de synergies" commente l'établissement.

La transaction sera relutive sur le bénéfice par action à partir de la première année, le prix d'achat représentant 1,64 fois la valeur comptable tangible estimée pour 2022 de la cible et un rapport P/E de 13x (sur la base des bénéfices estimés pour 2022). Grâce à l'entité combinée et à l'expertise de KBC, les bénéfices des synergies devraient rapidement passer d'environ 12 millions d'euros en 2022 à environ 29 millions d'euros en 2024 et rester supérieurs à environ 25 millions d'euros entre 2025 et 2031 (chiffres avant impôts).

La transaction aura un impact en termes de capital d' environ -1 pp sur le CET1 de KBC Groupe (3T21: 16,4% à pleine charge, compromis danois) au moment de la finalisation.

La finalisation de la transaction est soumise à l'approbation réglementaire et est attendue à la mi-2022.

Raiffeisenbank (Bulgaria) a développé ses activités bancaires depuis son entrée sur le marché en 1994. Elle est une banque universelle de premier plan en Bulgarie, proposant une gamme complète de services bancaires, de gestion d'actifs, de leasing et de courtage d'assurances aux particuliers, aux PME et aux entreprises.

Elle se classe 6e avec une part de marché des actifs de 7,9% et de 8,4% de celui des crédits. Raiffeisenbank (Bulgaria) exploite un réseau de 122 agences bancaires à travers le pays, complété par un réseau d'agents composé de consultants en services bancaires mobiles, de partenaires externes et d'intermédiaires de crédit. Raiffeisenbank (Bulgaria) emploie 2.500 personnes au service de 635.000 clients.

À la fin du premier semestre 2021, l'entité disposait d'un portefeuille de crédits de 3,3 milliards d'euros (dont 36% pour les entreprises et 64% pour les particuliers, PME/micro inclus), de 4,2 milliards d'euros de dépôts et de 5,2 milliards d'euros d'actifs, et affichait un bénéfice net de 27 millions d'euros. Son ratio CET1 au 1er semestre 2021 s'élevait à 16,4%.

Raiffeisenbank (Bulgaria) bénéficie d'une satisfaction client/d'un score NPS élevé dans tous les segments et se concentre sur l'innovation et la digitalisation des services bancaires.