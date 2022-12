KBC Bank Ireland : décision saluée

(Boursier.com) — KBC Bank Ireland salue la décision du ministre des Finances d'approuver la vente de la quasi-totalité de ses actifs et passifs de crédits performants à Bank of Ireland Group.

Le 16 avril 2021, KBC Groupe avait annoncé que KBC Bank Ireland avait conclu un protocole d'accord avec Bank of Ireland Group. Le 22 octobre 2021, KBC Bank Ireland a conclu un accord juridiquement contraignant avec Bank of Ireland Group, en vertu duquel ce dernier acquerrait la quasi-totalité des actifs de crédits performants et des dépôts de KBC Bank Ireland. En outre, un petit portefeuille de crédits hypothécaires non performants serait également acquis dans le cadre de la transaction.

Le 24 mai 2022, la transaction a reçu l'approbation de la Commission irlandaise de la concurrence et de la protection des consommateurs (CCPC) et aujourd'hui, le 2 décembre 2022, KBC peut confirmer l'approbation finale de la transaction par le ministre irlandais des Finances.

Compte tenu du calendrier des différentes approbations, il est maintenant prévu que la conclusion de la transaction et la migration des clients vers Bank of Ireland Group auront lieu au premier trimestre 2023.

KBC Bank Ireland reste déterminée à protéger les intérêts de ses clients dans toute la mesure du possible lors de son retrait du marché. KBC Bank Ireland a écrit aux clients afin de leur fournir la situation actualisée de chaque produit qu'ils détiennent auprès de la banque, décrivant clairement ce qu'ils peuvent attendre de la suite des événements et les actions qu'ils pourraient être amenés à entreprendre.

KBC Bank Ireland reste concentrée sur le bien-être des employés et s'est largement engagée avec eux, tant directement que par l'intermédiaire de l'Employee Council. De solides conditions de licenciement, très favorables par rapport au secteur, ont été convenues avec l'Employee Council. KBC Bank Ireland a également entamé le processus d'engagement avec le personnel éligible au transfert auprès de Bank of Ireland sous la législation TUPE. La procédure de transfert et de licenciement du personnel sera guidée par ce processus, par la responsabilité de KBC envers le personnel et les besoins permanents des clients.