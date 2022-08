KBC Ancora clôture l'exercice 2021/2022 sur un bénéfice de 804,8 ME

(Boursier.com) — KBC Ancora a engrangé pour l'exercice écoulé (2021/2022) un bénéfice de 804,8 millions d'euros, soit 10,28 euros par action, contre un bénéfice de 529,7 millions d'euros lors de l'exercice précédent.

Ce résultat s'explique par des revenus de dividendes élevés provenant de la participation dans KBC Groupe (821,7 millions d'euros). Le résultat de l'exercice précédent a été dans une très large mesure déterminé par la reprise des réductions de valeur résiduelles sur la participation dans KBC Groupe (511,7 millions d'euros).

Le résultat des six derniers mois de l'exercice s'est établi à 580,9 millions d'euros, soit 7,42 euros par action.

Le 9 décembre 2021 et le 9 juin 2022, KBC Ancora a distribué un dividende intérimaire de 2,30 euros et de 6,49 euros bruts par action et, comme annoncé précédemment, ne versera pas de dividende de clôture.