KB Home pulvérise le consensus de Wall Street

(Boursier.com) — KB Home a annoncé hier soir à Wall Street, pour son deuxième trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action de 1,94$, à comparer à un consensus d'environ 1,3$ et à un niveau de 2,32$ un an plus tôt. Les revenus ont atteint 1,77 milliard de dollars, contre 1,72 milliard un an plus tôt et 20% de plus que les estimations de marché. KB Home a profité d'une forte demande dans un contexte de pénurie de logements. Le constructeur américain de maisons bénéficie d'une demande sectorielle forte dans les maisons neuves aux États-Unis et de la baisse des prix par rapport aux niveaux élevés de l'an dernier. "L'amélioration de la demande que nous avons commencé à constater en février s'est poursuivie tout au long de notre deuxième trimestre", a indiqué le directeur général de KB Home, Jeffrey Mezger. Le groupe californien s'attend à ce que les revenus pour l'ensemble de l'année se situent entre 5,8 et 6,2 milliards de dollars, contre 5,7 milliards de consensus.