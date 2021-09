KB Home double son bénéfice !

(Boursier.com) — KB Home, le promoteur immobilier américain, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,64$, contre un consensus de marché de 1,6$ et un niveau de 0,83$ sur la période correspondante de l'an dernier. Les revenus trimestriels se sont établis quant à eux à 1,47 milliard de dollars sur cette période close en août, contre 999 millions de dollars un an avant. Néanmoins, les revenus s'établissent à un niveau inférieur aux attentes. KB Home estime, malgré sa belle rentabilité, que les perturbations de supply chain et les contraintes de personnels affectent son activité.