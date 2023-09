KB Home dépasse nettement les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — KB Home, le promoteur immobilier américain, a dévoilé hier soir pour son troisième trimestre fiscal des résultats supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,80$, dépassant largement le consensus qui se situait à 1,38$, mais en retrait par rapport aux 2,86$ de l'an dernier. Les revenus sur ce trimestre clos en août ont totalisé 1,59 milliard de dollars, 9% de plus que le consensus, alors qu'ils se situaient à 1,84 milliard de dollars un an avant. Les livraisons de logements ont décliné de 7% à 3.375 unités. Le prix moyen de vente a été de 466.300$ contre 508.700$ un an plus tôt. Le bénéfice net a représenté 150 millions de dollars, contre 255 millions de dollars un an avant - ce qui constituait un record historique.

Les réservations nettes ont grimpé de 52% à 3.097 unités, pour une valeur en dollars de 1,51 milliard, en hausse de 54%. Cette progression reflète une amélioration de la demande et un plus faible taux d'annulations en glissement annuel. Le backlog est désormais de 7.008 unités contre 10.756 un an plus tôt.