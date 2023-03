KB Home dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — KB Home, le promoteur immobilier américain, a battu le consensus hier soir pour son premier trimestre fiscal 2023. Le groupe est parvenu à dégager un bénéfice ajusté par action de 1,45$, à comparer à un consensus... de 1,05$ et un niveau de 1,47$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 1,38 milliard de dollars sur ce trimestre clos en février, 6% de plus que le consensus de marché, alors qu'ils se situaient à 1,4 milliard de dollars un an auparavant. Le bénéfice net consolidé a été de 125 millions de dollars. Le groupe fait aussi état d'une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 500 millions de dollars. Pour l'exercice 2023, le groupe envisage des revenus immobiliers allant de 5,2 à 5,9 milliards de dollars, un prix moyen de vente dans une fourchette de 480.000 à 490.000$, et une marge d'exploitation allant de 10 à 11%.