KB Home dépasse le consensus à Wall Street

(Boursier.com) — KB Home, le promoteur immobilier américain, a publié pour son quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 1,85$, à comparer à un consensus de 1,69$ et à un niveau de 2,47$ un an avant. Les revenus ont totalisé 1,67 milliard de dollars sur ce trimestre clos en novembre, battant le consensus de 4%, alors qu'ils se situaient à 1,94 milliard pour la période comparable, l'an dernier. Ainsi, le groupe affiche une baisse des revenus, alors que le prix moyen de vente a reculé quant à lui à 487.300$ contre 510.400$ un an avant. Néanmoins, les livraisons de logements, au nombre de 3.407, dépassent les attentes, et le groupe anticipe une reprise de la demande.

Les commandes nettes pour le quatrième trimestre ont augmenté de... 176% à 1.909, et la valeur nette des commandes a augmenté de 157% à 932,6 millions de dollars ! Ces augmentations reflètent une amélioration de la demande et un taux d'annulation inférieur par rapport au trimestre de l'année précédente. Les commandes brutes pour le trimestre ont augmenté de 23% à 2.667, et le taux d'annulation en pourcentage des commandes brutes s'est amélioré à 28%, contre 68%. Le nombre de logements dans le carnet de commandes final ressort à 5.510, contre 7.662.