Kaufman et Broad va revoir ses objectifs annuels

Kaufman et Broad va revoir ses objectifs annuels









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au terme du 1er trimestre 2020 soit au 29 février, le backlog Logement de Kaufman and Broad s'établit à 2.073,2 millions d'euros (HT), soit 18,6 mois d'activité (1,975 MdE HT pour 18,3 mois d'activité à fin février 2019). A cette même date, Kaufman & Broad comptait 181 programmes de logements en cours de commercialisation, représentant 3.359 logements (194 programmes pour 3 261 logements à fin février 2019).

Le portefeuille foncier Logement représente 33.429 lots, il progresse de 8,2% par rapport à celui de fin février 2019. Il correspond à un chiffre d'affaires potentiel de près de 4 années d'activité. A fin février 2020, le backlog tertiaire s'élève à 1,33 MdE HT.

Le chiffre d'affaires global s'établit à 299,2 ME (HT), en retrait de -8,8% par rapport à 2019. L'impact de l'arrêt de la plupart des chantiers en Ile-de-France, lors des grèves des transports est estimé à environ 15 ME (HT) du chiffre d'affaires du trimestre. En particulier, le chiffre d'affaires Logement s'élève à 272,2 ME (HT). Il représente 91% du chiffre d'affaires du groupe (286 ME HT ; 87,2% en 2019).

La marge brute du 1er trimestre 2020 s'élève à 57,1 ME en baisse par rapport à 2019. Le taux de marge brute s'établit à 19,1%, en retrait par rapport à celui du 1er trimestre 2019 (20,2%).

Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 31,7 ME (10,6% du chiffre d'affaires), contre 35,6 ME pour 2019 (10,9% du chiffre d'affaires). Le résultat opérationnel courant s'établit à 25,4 ME (30,6 ME en 2019). Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 8,5% (9,3% en 2019).

Le résultat net - part du groupe de l'exercice 2020 est de 13,2 ME, en baisse de -8,1% par rapport à février 2019.

Structure financière

La trésorerie nette positive s'élève à 9,2 ME au 29 février 2020 (hors impact dette de loyers IFRS 16) à comparer à une trésorerie nette positive de 56 ME au 30 novembre 2019. La trésorerie active (disponibilités et valeurs mobilières de placement) s'établit à 162,5 ME, à comparer à 208,1 ME au 30 novembre 2019.

La capacité financière s'élève à 412,5 ME (458,1 ME au 30 novembre 2019). Le besoin en fonds de roulement s'établit à 215,6 ME (14,9% du chiffre d'affaires), à comparer à 150,1 ME au 30 novembre 2019 (10,3% du chiffre d'affaires). La hausse s'explique par le retard des appels de fonds sur les opérations franciliennes, consécutivement aux grèves des transports - hors cet effet, le BFR se serait établi dans la fourchette de 11% à 13%.

Perspectives 2020

S'agissant des perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2020, au regard de la crise sanitaire actuelle, Kaufman & Broad a décidé de suspendre ses objectifs annuels annoncés fin janvier dernier.

Kaufman & Broad proposera de nouveaux objectifs 2020 dès que la situation générale rendra pertinente une projection sur l'ensemble de l'exercice.

Kaufman & Broad continuera de suivre avec attention les développements de la situation sanitaire au cours des prochaines semaines et informera en tant que de besoin le marché de son impact sur ses activités.