Kaufman et Broad : une publication saluée !

(Boursier.com) — Kaufman et Broad s'adjuge 4,8% à 28,4 euros en début de séance, les opérateurs saluant le très bon début d'année du constructeur de logements. Le groupe a réalisé, sur le premier trimestre 2022-2023, un chiffre d'affaires de 586,5 ME contre 279 ME un an plus tôt tandis que le résultat opérationnel courant s'établit à 49,6 ME, à comparer à 21 ME en 2022. Le groupe a confirmé l'ensemble de ses perspectives sur l'ensemble de l'exercice 2023, annoncées fin janvier dernier, et annonce que son conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 4 mai la mise en paiement d'un dividende de 2,40 euros par action.

TP ICAP Midcap parle d'un premier trimestre conforme aux attentes, gonflé par le lancement des travaux d'Austerlitz. La solidité financière du groupe, son niveau élevé de Backlog (2,9 MdsE) ainsi que son portefeuille foncier incitent le broker à maintenir sa recommandation 'achat' avec un objectif de 35 euros.

Le projet Austerlitz constitue un facteur de soutien important pour 2023, note pour sa part Oddo BHF. L'annonce récente par Fitch de l'attribution d'une note BBB- (Investment grade) et une dette limitée (trésorerie nette fin 2023) sont des atouts supplémentaires. Dans le contexte actuel (incertitudes sur les réservations en 2023), le courtier réitère son opinion prudente ('neutre'), soutenue par le caractère spéculatif (Promogim à 21,5% du capital ; 26,3% des ddv) du titre. L'objectif est maintenu à 28 euros.

Portzamparc vise enfin un cours de 35 euros sur le dossier en restant à l'achat. L'analyste se veut un peu plus offensif dans son scénario (MOC 8,5%).