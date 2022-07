Kaufman et Broad : stabilité des résultats au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires global de Kaufman and Broad au 1er semestre de l'exercice 2022, soit sur la période du 1er décembre 2021 au 30 mai 2022, s'établit à 574,4 millions d'euros HT, à comparer à 605,8 ME au 1er semestre 2021.

Au 1er semestre 2022, les réservations de logements en valeur s'élèvent à 624,7 ME TTC (569,7 ME au 1er semestre 2021) en hausse de +9,7%. En volume, elles s'établissent à 2.525 logements (2.780 logements sur le 1er semestre 2021), soit une diminution de 9,2%. Le délai d'écoulement des programmes s'est établi à 5,4 mois sur le 1er semestre 2022, en augmentation de 1,4 mois par rapport au 1er semestre 2021 (4,0 mois).

L'offre commerciale, avec 92% des logements situés en zones tendues (A, Abis et B1), s'élève à 2.265 logements à fin mai 2022 (1 876 logements à fin mai 2021).

La marge brute s'élève à 99,6 ME (104,7 ME sur la même période de 2021). Le taux de marge brute s'établit à 17,3% comme en 2021.

Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 56,8 ME (9,9% du chiffre d'affaires). Le résultat opérationnel courant s'établit à 42,8 ME (45,9 ME en 2021). Le taux du Résultat opérationnel courant s'élève à 7,5% (7,6% au 1er semestre 2021).

Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 31,4 ME sur le 1er semestre 2022 (30,6 ME en 2021). Le résultat net - part du groupe ressort à 22,7 ME tout comme au 1er semestre 2021.

Structure financière

La dette financière nette (hors dette IFRS 16 et dette put Neoresid) au 31 mai 2022 s'établit à 67,1 ME, à comparer à une trésorerie nette positive de 35,9 ME à fin novembre 2021.

La capacité financière s'élève à 347,5 ME (439,5 ME à fin novembre 2021).

Le besoin en fonds de roulement s'établit à 177 ME à fin mai 2022, soit 14,2% du chiffre d'affaires (116,9 ME à fin mai 2021 ; 8,4% du chiffre d'affaires).

Perspectives 2022

Sur l'ensemble de l'exercice 2022 et hors impact du programme de réhabilitation de la gare d'Austerlitz, le chiffre d'affaires devrait progresser d'environ 5%. Le taux de résultat opérationnel courant (MOP) ou d'EBIT devrait être supérieur à 7%.

Ces perspectives pourront, le cas échéant, faire l'objet de révisions sur les mois à venir en fonction de l'évolution de la situation économique et financière, mais aussi de la décision du Conseil d'Etat sur le dossier de la gare d'Austerlitz.