Kaufman et Broad : bon début d'exercice

(Boursier.com) — Sur le premier trimestre 2022/2023, le chiffre d'affaires de Kaufman et Broad s'établit à 586,5 ME, à comparer à 279 ME à la même période en 2022.

Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 229,3 ME contre 235,2 ME en 2022. Il représente 39,1 % du chiffre d'affaires du groupe.

Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire ressort à 353,9 ME à comparer à 41,3 ME sur la même période en 2022.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 49,6 ME, à comparer à 21 ME en 2022. Le taux du Résultat opérationnel courant s'élève à 8,4% contre 7,5% en 2022.

À fin février 2023, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 34,7 ME, à comparer à la même période en 2022 où il s'élevait à 15,7 ME.

Le résultat net - part du groupe ressort à 31,6 ME à comparer à 11,8 ME sur la même période en 2022.

La trésorerie nette positive au 28 février 2023 s'établit à 121,6 ME, à comparer à une dette financière nette de 67,8 ME à fin novembre 2022.

Le conseil d'administration de Kaufman & Broad SA proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 4 mai 2023 la mise en paiement d'un dividende de 2,40 Euros par action.

Le groupe confirme l'ensemble de ses perspectives sur l'ensemble de l'exercice 2023, annoncées fin janvier dernier. Le chiffre d'affaires devrait ainsi s'établir aux environs de 1,5 MdE, le taux de Résultat opérationnel courant (ROC) devrait être de l'ordre de 8% et le groupe en situation de trésorerie nette positive.