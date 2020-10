Kaufman et Broad : 19,6 ME de bénéfices sur les 9 premiers mois de l'exercice 2020

Kaufman et Broad : 19,6 ME de bénéfices sur les 9 premiers mois de l'exercice 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires global de Kaufman et Broad s'établit à 657,4 millions d'euros (HT), en recul de -36,2% par rapport à la même période de 2019.

Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 585,7 ME HT (920,1 ME HT sur les 9 premiers mois de 2019). Il représente 89,1% du chiffre d'affaires du groupe. Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements baisse de -37,7% comparé aux 9 premiers mois 2019, et s'établit à 529,7 ME HT. Le chiffre d'affaires de l'activité Maisons individuelles en village s'établit à 56,1 ME HT (69,4 ME HT sur la même période de 2019). Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire s'établit à 67,4 ME HT, à comparer à 104,7 ME sur la même période de 2019.

La marge brute des 9 premiers mois 2020 s'élève à 121,6 ME (206,3 ME en 2019). Le taux de marge brute s'établit à 18,5%, en baisse de -41,1% par rapport à celui de la même période en 2019.

Le résultat opérationnel courant est de 30,3 ME (99,6 ME sur les 9 premiers mois de 2019). Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 4,6% (9,7% à la même période en 2019).

Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 19,6 ME sur les 9 premiers mois 2020 (à comparer à 67,2 ME à la même période en 2019). Les participations ne donnant pas le contrôle (intérêts des minoritaires) s'élèvent à 9 ME (11,8 ME à la même période en 2019). Le résultat net - part du groupe ressort à 10,7 ME (55,3 ME sur les 9 premiers mois de 2019).

Structure financière et liquidité

Durant la pandémie de Covid-19, la plupart des chantiers du groupe ont été à l'arrêt, total ou partiel, et l'activité commerciale fortement ralentie. Cette situation a eu des conséquences défavorables significatives sur la situation financière du groupe, dont les encaissements ont été quasiment nuls durant cette période en l'absence de nouveaux appels de fonds alors que le règlement des situations de travaux du premier trimestre devenait exigible.

Kaufman & Broad n'a pas demandé le report ou la suspension du paiement de ses charges fiscales et sociales ou sollicité des prêts bancaires garantis par l'Etat, mis en place dans le cadre des mesures de soutien à l'économie. Afin de renforcer encore davantage sa situation de trésorerie déjà solide et d'assurer le financement de ses besoins généraux dans ce contexte, le groupe a notamment procédé en mars 2020 à titre conservatoire au tirage d'un montant de 150 ME, remboursable sur la ligne de crédit RCF.

La dette financière nette (hors dette IFRS 16) s'établit à 27,5 ME au 31 août 2020 (3,6 ME à fin août 2019). La trésorerie active (disponibilités et valeurs mobilières de placement) s'établit à 162 ME (154,4 ME au 31 août 2019). La capacité financière est de 374 ME (404,4 ME à fin août 2019).

Le besoin en fonds de roulement s'établit à 201,8 ME, soit 18,3% du chiffre d'affaires sur 12 mois glissants (150,1 ME au 30 novembre 2019). Sa maîtrise repose notamment sur l'excellent délai d'écoulement des programmes du groupe. Au 31 août 2019, le BFR s'élevait à 174,6 ME, soit 11,7% du chiffre d'affaires.

Perspectives

Concernant les perspectives 2020, Kaufman & Broad envisage un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros, un taux d'Ebit proche de 6% et une quasi absence de dette nette.

Pour 2021, le niveau du Backlog à fin août 2020 (3,7 MdsE ; +67%) permet d'anticiper une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 30%. Cette progression serait supérieure au cas où le projet A7/A8 d'Austerlitz obtiendrait l'ensemble des autorisations administratives en 2021.

Ces perspectives reposent sur une situation économique et sociale compatible avec l'avancement des chantiers ainsi qu'un retour rapide à la normale dans l'attribution des permis de construire.