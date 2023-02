Kaufman & Broad : retour de papier

(Boursier.com) — Kaufman & Broad recule de 3,3% à 27,90 euros ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 1,315 milliard d'euros (HT) en 2022, à comparer à 1,282 MdE à la même période en 2021. Le chiffre d'affaires Logement s'est élevé à 1,152 MdE (HT) et représente 87,7% du chiffre d'affaires du groupe.

Au 30 novembre 2022, la marge brute s'élevait à 228,2 ME, à comparer à 222,6 ME sur la même période en 2021. Le taux de marge brute s'est établi à 17,4% tout comme en 2021.

Les charges opérationnelles courantes se sont élevées à 130 ME (9,9% du chiffre d'affaires), contre 124,2 ME sur la même période en 2021 (9,7% du chiffre d'affaires). Le résultat opérationnel courant s'est établi à 98,2 ME, à comparer à 98,4 ME en 2021. Le taux du Résultat opérationnel courant s'élève à 7,5% (7,7% en 2021).

A fin novembre 2022, le résultat net de l'ensemble consolidé était de 69,3 ME, à comparer à la même période en 2021 où il s'élevait à 66,3 ME. Les participations ne donnant pas le contrôle s'élèvent à 20,2 ME au 30 novembre 2022 (22,5 ME en 2021). Le résultat net part du groupe ressort ainsi à 49 ME (43,9 ME sur la même période en 2021).

La dette financière nette (hors dette IFRS 16 et dette put Neoresid) au 30 novembre 2022 était de 67,8 ME, à comparer à une trésorerie nette positive de 35,9 ME à fin novembre 2021. La trésorerie active (disponibilités et valeurs mobilières de placement) était de 101 ME au 30 novembre dernier, à comparer à 189,5 ME au 30 novembre 2021. La capacité financière s'élève à 351 ME. En 2022, le besoin en fonds de roulement est ressorti à 190 ME au 31 novembre, soit 14,5% du chiffre d'affaires (113,7 ME à fin novembre 2021, soit 8,9% du chiffre d'affaires).

Le conseil d'administration de Kaufman & Broad SA proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 4 mai prochain la mise en paiement d'un dividende de 2,40 euros par action.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires devrait ressortir autour de 1,5 MdE. Le taux de Résultat opérationnel courant devrait être de l'ordre de 8%, et le groupe être en situation de trésorerie nette positive... Parmi les derniers avis d'analystes, ICAP Midcap a ajusté son objectif de cours de 37 à 35 euros avec un avis à l'achat.