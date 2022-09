Kaufman & Broad : récompensé !

(Boursier.com) — Kaufman & Broad a remporté le "Grand Prix Régional des Pyramides d'Argent", organisées par la Fédération des Promoteurs Immobiliers, pour Quai Starlette, un des projets de reconversion et de reconquête du territoire du Port du Rhin lancé par la SPL Des Deux-Rives à Strasbourg.

Le "Grand Prix Régional" des Pyramides d'Argent vise à distinguer des réalisations de construction de logements et d'immobilier tertiaire et promouvoir la qualité d'usage de la production neuve, sur des critères esthétiques, mais également d'innovations, en termes d'équipements, de conception ou d'usages.

Thibaud Simon, Directeur d'Agence Kaufman & Broad à Strasbourg, déclare : "Les équipes de Kaufman & Broad sont fières de recevoir ce prix, qui vient récompenser un remarquable travail d'innovation. Quai Starlette va permettre la création d'une véritable vie de quartier, et viendra parfaitement illustrer notre objectif de rendre la ville plus vertueuse."