Kaufman & Broad : Promogim franchit le seuil de 2% de capital

Crédit photo © Kaufman & Broad / LAN

(Boursier.com) — Kaufman & Broad a été informée du franchissement du seuil de 2% de son capital par la société Promogim Groupe SAS, un promoteur résidentiel. Dans un contexte de crise sanitaire aiguë, la société est particulièrement attentive à tout élément qui pourrait perturber le bon fonctionnement de l'entreprise et la mobilisation de ses équipes quand il s'agit de préparer la reprise de son activité .

Les salariés représentent aujourd'hui plus de 15% du capital et plus de 20% des droits de vote de Kaufman & Broad, témoignant ainsi de leur attachement et de leur confiance dans l'entreprise.

Kaufman et Broad rappelle que sa stratégie poursuivie depuis plusieurs années permet d'afficher un bilan solide, caractérisé par une absence de dette nette et une situation de liquidité très solide de 412,5 millions d'euros au 29 février 2020 associée à un 'backlog' (carnet de commandes) de plus de 3,4 milliards d'euros à la même date.