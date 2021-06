Kaufman & Broad : Promogim détient plus de 15% du capital

Crédit photo © Kaufman & Broad / LAN

(Boursier.com) — Promogim détient plus de 15% de Kaufman & Broad. La société détenue à 100% par la famille de Christian Rolloy a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 juin, le seuil de 15% du capital du constructeur de logements et détenir 3.256.954 actions et droits de vote, soit 15% du capital et 12,48% des droits de vote théoriques de Kaufman & Broad. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions sur le marché.

Promogim envisage de poursuivre ses achats en fonction des opportunités de marché mais n'envisage pas d'acquérir le contrôle de Kaufman & Broad. "L'investissement de Promogim Groupe SAS constitue un placement financier à long terme témoignant de sa confiance dans le management et dans les perspectives du groupe, dont Promogim Groupe SAS n'envisage pas de modifier la stratégie", précise l'initiateur.

Portzamparc ('acheter') parle d'une nouvelle montée rampante au capital du groupe qui devrait, au moins à court terme, alimenter la prime spéculative sur le titre. En attendant la réaction de Kaufman & Broad, la maison de bourse pense toujours que ces opérations sont un emploi opportuniste du capital de la part de Promogim dans des activités qu'il connaît parfaitement et qu'il estime sous valorisées, dans un contexte de marché où le développement foncier / commercial reste tendu avec des municipalités réticentes sur la délivrance des permis de construire.