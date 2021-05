Kaufman & Broad pose la première pierre du programme "CŒUR CAPUCINS" à Angers

Crédit photo © iStock

(Boursier.com) — Yannick Le Bihan, Directeur Région Pays de la Loire/Val de Loire/Bretagne de Kaufman & Broad et Christophe Béchu, Maire d'Angers et Président d'Angers-Loire Métropole, ont pose? la première pierre du programme "Coeur Capucins".

Ce programme immobilier neuf situé Place de la Fraternité au coeur du quartier des Hauts de St Aubin à Angers confirme la volonté du groupe de devenir un partenaire privilégié de la ville d'Angers et de l'accompagner dans le développement de programmes de logements de qualité.

L'opération "Coeur Capucins" profite d'un positionnement géographique des plus attractifs dans le quartier des Hauts de Saint-Aubin actuellement en plein essor et qui bénéficie déjà de nombreux équipements tels que l'espace aquatique AquaVita, la cité éducative Nelson Mandela et le parc végétal Terra Botanica.

Située place de la Fraternité, la résidence dispose d'une localisation idéale à proximité des commerces, de la place du marché, des maisons de santé et de quartier mais aussi de la bibliothèque, des établissements scolaires, de la station du Tramway A "Les Hauts de Saint-Aubin" et de la mairie de quartier au pied de la résidence...