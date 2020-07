Kaufman & Broad : petit vent spéculatif

Crédit photo © Kaufman & Broad / LAN

(Boursier.com) — Kaufman & Broad s'adjuge près de 14% à 38,9 euros en fin de matinée, porté par un léger vent spéculatif alors que Promogim détient 13,41% du capital du promoteur. De quoi en faire le deuxième actionnaire de l'entreprise derrière le management et les salariés.

Le Conseil d'Administration de Kaufman & Broad "dénonce une tentative de prise de contrôle rampante à une valeur ne reflétant absolument pas les fondamentaux du groupe" et assure du caractère non sollicité et non concerté de cette démarche "qui pose, en outre, un problème de conflits d'intérêts compte tenu de l'activité de Promogim, promoteur résidentiel directement concurrent de Kaufman & Broad".

De quoi assurer la spéculation sur le dossier même si Promogim avait assuré début juillet dans une déclaration transmise à l'AMF ne pas envisager d'acquérir le contrôle de Kaufman & Broad alors que son investissement constitue un placement financier à long terme.

Pour répondre à cette montée au capital de Promogim, Kaufman va par ailleurs lancer un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 8,28% du capital de la société.