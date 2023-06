Kaufman & Broad obtient pour la deuxième année consécutive le label 'Best Managed Companies'

(Boursier.com) — Kaufman & Broad, acteur majeur de l'immobilier français, obtient pour la deuxième année consécutive le label 'Best Managed Companies', et fait partie des 14 sociétés françaises lauréates de l'édition 2023 du programme de Deloitte France.

Lancé en France en 2021, le programme 'Best Managed Companies' est une initiative qui a été inaugurée il y a 30 ans par Deloitte Canada et qui est aujourd'hui présente dans plus de 45 pays. Ce label récompense l'excellence d'entreprises qui se distinguent par la qualité de leur gestion et par leurs performances, à l'issue d'un processus de sélection rigoureux et indépendant.

Les entreprises sont évaluées sur la base de 4 piliers : la stratégie, la capacité d'exécution et d'innovation, la culture et l'engagement envers les collaborateurs ainsi que la structure de gouvernance et la gestion financière.