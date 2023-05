Kaufman & Broad livre 'The Place', en plein coeur du quartier de la Vache Noire à Montrouge

(Boursier.com) — Kaufman & Broad, en partenariat avec les co-promoteurs Idevi et Palladio, livre The Place, un immeuble de bureaux neuf à Montrouge, au coeur du nouveau quartier qui se développe autour de l'emblématique centre commercial de la Vache Noire. Les travaux ont été confiés à Bateg, filiale de VINCI Construction.

Situé au 134-136, avenue Aristide Briand, à proximité immédiate de La Porte d'Orléans et du hub de transport Châtillon-Montrouge, The Place s'impose comme un actif stratégique de part son emplacement et sa desserte par des axes de transports en communs majeurs comme la ligne 4, le RER B et d'ici 2024, la future ligne de métro 15.

Le bâtiment, implanté dans le quartier de la ZAC de la Vache Noire, appuie le renouveau et le dynamisme du quartier en plein développement où de nombreuses entreprises font le choix d'y construire leur bureau en raison de la proximité avec la capitale et de tous les commerces aux alentours.

The Place est un immeuble de bureaux en rez-de-chaussée et rez-de-jardin, comportant sept étages allant de 870 à 1400 m2 dont deux sont dotés d'une terrasse extérieure, pour une surface locative totale de 10.147 m2. Les vastes espaces de travail permettent d'accueillir 900 postes de travail.

L'utilisateur, placé au coeur du projet, pourra profiter de la mise à disposition de plus de 1.000 m2 de services et d'espaces partagés dont une salle de fitness, un bike club, un restaurant servant jusqu'à 200 couverts, un coffee shop, des salles polyvalentes permettant d'organiser des événements sur site ainsi que 300 m(2) de terrasses et espaces végétalisés et un parking de 119 places.

Imaginé et conçu par l'agence d'architecture Bechu & Associés, The Place s'inspire des immeubles haussmanniens. Ses volumes confortables, lumineux et flexibles, dessinés pour accueillir de nouveaux modes de travail, grâce à des espaces modulables, permettent d'accroitre la créativité des collaborateurs. La structure de l'immeuble, marquée par deux grands monolithes de pierres qui s'entrecroisent, avec, en arrière-plan, un mur de plans photographiques rétroéclairés, joue sur la transparence pour y laisser entrer la lumière. Un important défi technique a été relevé avec l'ajout de bow-windows sur la façade qui rythment l'enveloppe en pierre naturelle du bâtiment.

Caractéristique du savoir-faire de Kaufman & Broad, la conception technique du projet est soucieuse, en tous points, aux enjeux environnementaux de demain en visant les certifications Breeam Very Good, HQE Excellent associée au label Effinergie +.