Kaufman & Broad livre son opération "Green Oak" à Mata Capital

(Boursier.com) — Kaufman & Broad livre son opération "Green Oak" à Mata Capital. Ce projet bas carbone de 10.800 m(2) de bureaux se caractérise par une performance environnementale excellente, tout en offrant la flexibilité et la performance recherchées par les utilisateurs. Il illustre les convictions de Kaufman & Broad et de Mata Capital en matière de ville plus durable et plus responsable, ainsi que leurs engagements en matière d'écoconception et de réemploi.

Situé à Arcueil (94), entre la ZAC de la Vache Noire et la ZAC Victor Hugo, le programme "Green Oak" se situe à quelques encablures de la Porte d'Orléans, à moins de 7 min par le RER B et bénéficiera fin 2021 de la nouvelle station de métro Barbara de la ligne 4, permettant de relier le centre de la capitale en moins de 20 min. Les surfaces précommercialisées à Société Générale représentent environ 40% de l'immeuble.