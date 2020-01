Kaufman & Broad : l'EBIT ajusté du groupe s'élève à 139,2 ME en 2019, en repli de 6,5%

(Boursier.com) — Kaufman & Broad SA annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2019 (du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019). Le chiffre d'affaires global s'établit à 1.472,2 millions d'euros (HT), en recul de 5,5% par rapport à 2018.

Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 1 334,0 millions d'euros (HT), contre 1.293,8 millions d'euros (HT) en 2018. Il représente 90,6% du chiffre d'affaires du groupe. Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements est en hausse de près de 1% comparé à 2018 et s'établit à 1.232,4 millions d'euros (HT). Le chiffre d'affaires de l'activité Maisons individuelles en village s'établit à 101,6 millions d'euros (HT) contre 73 millions d'euros (HT) en 2018.

Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire ressort à 130,4 millions d'euros (HT), à comparer à 254,2 millions d'euros en 2018.

La marge brute s'élève à 283,9 millions d'euros en 2019, à comparer à 300 millions d'euros en 2018. Le taux de marge brute s'établit à 19,3%, stable par rapport à 2018 (19,3%).

Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 155,1 millions d'euros (10,5 % du chiffre d'affaires), contre 162,8 millions d'euros pour la même période en 2018 (10,4% du chiffre d'affaires).

Le résultat opérationnel courant s'établit à 128,8 millions d'euros, à comparer à 137,2 millions d'euros en 2018. Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 8,7 % contre 8,8 % en 2018.

L'EBIT ajusté du groupe s'élève à 139,2 millions d'euros en 2019, en repli de 6,5% par rapport à 2018. La marge d'EBIT ajusté reste stable à 9,5% (9,6% en 2018).

Le résultat net - part du groupe ressort à 76,3 millions d'euros contre 73,0 millions d'euros en 2018, en progression de 4,5%.

Structure financière et liquidité

La dette brute s'établit à 152,1 millions d'euros, en baisse de 51,3 millions d'euros par rapport à fin 2018. Après prise en compte de la trésorerie active de 208,1 millions d'euros, la trésorerie nette ressort à 56,0 millions d'euros au 30 novembre 2019, en augmentation de 6 millions d'euros par rapport à fin 2018. Elle prend en compte les rachats d'actions effectués en 2019 pour un montant de 6,6 millions d'euros. La capacité financière s'élève à 458,1 millions d'euros (353,4 millions d'euros à fin 2018).

Le besoin en fonds de roulement de 151,5 millions d'euros, soit 10,3% du chiffre d'affaires annuel, se compare à 110,8 millions d'euros à fin 2018 (7,1% du chiffre d'affaires).

Dividendes

Le Conseil d'Administration de Kaufman & Broad SA proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 5 mai 2020 la mise en paiement d'un dividende de 2,50 euros par action, en ligne avec le dividende versé au titre de 2018. Il sera également proposé à cette Assemblée Générale de donner aux actionnaires de Kaufman & Broad la faculté de percevoir ce dividende en numéraire, en actions ou en numéraire et en actions.

Gouvernance

Lors de la réunion du 29 janvier 2020 du Conseil d'Administration de Kaufman & Broad, Monsieur Frédéric Stévenin, membre du Comité Exécutif et du Comité d'Investissement de PAI partners, a exprimé le souhait de se démettre de son mandat d'administrateur qui expirait à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2020. Le Conseil d'Administration de Kaufman & Broad a exprimé à Frédéric Stévenin ses plus vifs remerciements pour sa contribution au développement de l'entreprise tout au long des douze années de son mandat d'administrateur.

Sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil a coopté le même jour Monsieur André Martinez en qualité d'administrateur. Il siègera au Conseil pour la durée du mandat de Monsieur Frédéric Stévenin restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

La prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 5 mai 2020, sera invitée à ratifier cette cooptation conformément aux dispositions de l'article L225-24 du Code de commerce.

Ancien élève d'HEC et de l'IEP-Paris, André Martinez a notamment été Directeur Général de l'hôtellerie économique, puis membre du directoire du groupe Accor, Directeur et Chairman global lodging chez Morgan Stanley Real Estate de 2006 à 2009, Conseiller spécial auprès du ministre de l'Economie et des Finances, Pierre Moscovici et de la Ministre du Commerce Extérieur, Nicole Bricq puis, de 2015 à 2019 Président du Conseil d'Administration d'Icade. Depuis le 1er janvier 2020, André Martinez est membre du Conseil d'administration et président du Comité Stratégie et Investissements de la Société Nationale SNCF SA.

Perspectives 2020

Après un 1er semestre en retrait, le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'exercice devrait rester stable par rapport à 2019. Le taux de marge brute devrait s'établir autour de 18,5% et le taux d'EBIT entre 8% et 8,5%, ces niveaux traduisant le retour à des marges normatives dans l'activité Tertiaire...

Nordine Hachemi, Président-Directeur Général de Kaufman & Broad, a notamment déclaré : "Les résultats de l'exercice 2019 sont conformes à nos attentes et confirment la qualité des fondamentaux de Kaufman & Broad. Dans des conditions de marché moins dynamiques, ils soulignent la capacité de son modèle de croissance à générer rentabilité et trésorerie. Nos marges de manoeuvre financières s'en trouvent ainsi renforcées au profit de notre capacité distributive mais aussi de nos choix de développements futurs face aux évolutions profondes du marché.

En 2019, le marché du logement neuf, estimé entre 120.000 et 125.000 logements, a été caractérisé par une demande soutenue, mais aussi par une baisse significative de l'attribution des permis de construire dont on retrouvera les effets, en particulier, au 1er semestre 2020.

Ce contexte pré-électoral a davantage pesé sur les lancements et les réservations de Kaufman & Broad au cours du second semestre 2019, du fait de rythmes de ventes significativement plus élevés que ceux du marché (délai d'écoulement de Kaufman & Broad inférieur à 6 mois vs 10 mois pour le marché) qui génèrent un niveau de stock très inférieur.

L'activité commerciale soutenue s'est traduite par une forte hausse du Backlog global (+16,8%), portée notamment par une activité Tertiaire qui a confirmé sa bonne dynamique avec un montant de réservations de 467,5 millions d'euros TTC. Par ailleurs, une promesse de VEFA sur le projet Austerlitz concernant la partie de bureaux (environ 50.000m(2)) devrait être signée dans les prochains jours, portant ainsi la commercialisation du programme à 100%. Les autorisations administratives définitives ne devraient pas être obtenues avant 2021.

La marge d'Ebit ajusté de 9,5% témoigne du pilotage opérationnel solide des prix de vente et des charges opérationnelles. Il en résulte une situation de trésorerie nette positive de 56 ME, un accroissement de plus de 32 millions d'euros des capitaux propres et une capacité financière de 458,1 ME à fin novembre 2019.

En 2020, les fondamentaux du marché continueront de soutenir la demande de logements neufs. Sur la base d'une reprise des attributions de permis de construire à l'issue des élections municipales, le marché pourrait s'établir entre 115.000 et 120.000 logements. Toutefois, la dynamique actuelle continuera d'impacter les lancements de Kaufman & Broad sur le 1er semestre, nous conduisant ainsi à envisager une stabilité de nos réservations sur l'ensemble de l'exercice.

S'agissant des perspectives d'activité et de résultats de Kaufman& Broad pour l'exercice 2020, par prudence et du fait du contexte électoral municipal, nous considérons que les prises de commandes dans l'activité Tertiaire n'auront un impact qu'en 2021.

Après un 1er semestre en retrait, le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'exercice devrait rester stable par rapport à 2019. Le taux de marge brute devrait s'établir autour de 18,5% et le taux d'EBIT entre 8% et 8,5%, ces niveaux traduisant le retour à des marges normatives dans l'activité Tertiaire.

La qualité de la structure financière de Kaufman & Broad et la solidité de ses perspectives à moyen terme conduiront le Conseil d'Administration à proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires la mise en paiement d'un dividende de 2,50 euros par action au titre de l'exercice 2019, avec une option de paiement en numéraire, en actions ou en numéraire et en actions. Sur la base d'un environnement économique stabilisé, le Conseil d'Administration envisagera par ailleurs un dividende du même montant au titre de l'exercice 2020."

Prochaine date d'information périodique

9 avril 2020 : Résultats du premier trimestre 2020 (après Bourse)

5 mai 2020 : Assemblée Générale des actionnaires.