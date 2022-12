Kaufman & Broad : inaugure "Le Quartz"

(Boursier.com) — Les équipes de Kaufman & Broad sous la direction de Philip HYVERNAT, Directeur de l'Agence de Lyon ont inauguré ce jour Le Quartz, un programme immobilier mixte, au coeur du Grand Parilly à Vénissieux (69), en présence de Michèle PICARD, Maire de Vénissieux et de Thierry DARMANGEAT, Responsable Développement Régional de Lionheart-L'Immobilière Leroy Merlin (aménageur).

Ce projet, composé de 4 bâtiments aux différents usages, apporte des réponses à plusieurs types de parcours immobiliers, et relève le défi de faire d'un quartier résidentiel un quartier à vivre. L'un des bâtiments accueille un hôtel de la chaîne EKLO (111 chambres), partenaire hôtelier de Kaufman & Broad depuis le début du projet.

Les 3 autres bâtiments se composent de 107 logements dont 25 vendus à Grand Lyon Habitat pour un usage en locatif social, 50 à CDC Habitat pour du locatif intermédiaire et 32 commercialisés en accession libre. Le programme accueille également 800 m(2) de commerces en pied d'immeuble, dont une partie est déjà exploitée par le groupe Ninkasi qui a fait le choix d'installer sa 25ème Brasserie au coeur du Quartz.

Ce programme s'inscrit dans le projet d'aménagement du Grand Parilly, quartier innovant qui s'étend sur 20 hectares et qui, à terme, accueillera des magasins, environ 600 logements, 400 logements étudiants et séniors, des bureaux, un parc d'activités, des services et commerces de proximité, des restaurants, un hôtel et des espaces végétalisés, aux portes du 8e arrondissement de Lyon.

Véritable geste architectural, signé du cabinet d'architectes Patriarche, Le Quartz s'affirme comme la figure de proue de ce nouveau quartier.

Pour favoriser le bien-être des occupants, le volet paysager a fait l'objet d'une attention particulière et crée une nouvelle connexion entre la ville et la nature. Il intègre près de 700 m(2) de surface de pleine terre, ce qui permet de désimperméabiliser les sols, de planter 28 arbres de haute tige, et de créer des îlots végétalisés au coeur du projet pour créer des espaces de respiration entre les immeubles.

Les toitures des parties les plus basses sont également végétalisées. Ces espaces verts généreux offrent ainsi des vues apaisantes à tous les futurs habitants dans le prolongement des espaces extérieurs de chaque logement. L'irrigation de cet ensemble a été conçue pour être responsable et vertueuse grâce à un système de rétention des eaux pluviales composé de dispositifs alvéolaires ultra légers installés sous les espaces de pleine terre.

"Les équipes de Kaufman & Broad sont fières de livrer ce programme mixte qui propose une offre accompagnant tous les parcours immobiliers, du locatif social jusqu'à l'accession libre. Le Quartz répond parfaitement à la problématique architecturale du nouveau quartier du Grand Parilly, à la diversité des programmations souhaitées mais aussi aux enjeux environnementaux des agglomérations dont la densité humaine et urbaine est plus importante", a déclaré Philip HYERNAT, Directeur de l'Agence de Lyon de Kaufman & Broad.

Le Quartz devient aujourd'hui la pierre angulaire du Grand Parilly en regroupant de nombreux usages voulus par la ville pour dessiner ce nouveau quartier et en y apportant ainsi bien plus que de l'immobilier.