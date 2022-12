Kaufman & Broad inaugure Highlight

(Boursier.com) — Kaufman and Broad inaugure Highlight, son nouveau campus situé quai Paul Doumer à Courbevoie-La Défense (92). Situé 17 quai du Président Paul Doumer, au pied de La Défense, Highlight est le fruit de la restructuration complexe de l'emblématique siège de Canon, signé historiquement par l'architecte de renom Jean Tschumi.

Conçu par Studios Architecture, le nouveau campus Highlight se compose désormais d'un Immeuble de Grand Hauteur réhabilité face à la Seine, d'une résidence hôtelière de 216 chambres gérée par StayCity, d'un second immeuble de bureaux côté Rue de l'Industrie, et de 3 points de restauration en coeur d'îlot. Au total, 31.500 m2 s'articulent autour d'un espace extérieur végétalisé qui prolonge le hall d'accueil, convivial et lumineux.

Cette réhabilitation lourde se veut une véritable vitrine du savoir-faire et des engagements environnementaux de Kaufman & Broad et abrite désormais le nouveau siège social du groupe.

Pour sa performance environnementale et énergétique exceptionnelle, Highlight a d'ailleurs obtenu les labels NF HQE niveau Excellent, BREEAM niveau Very Good, ainsi que le label Basse Consommation & Bas Carbone délivré par Effinergie. Le bâtiment est également labellisé Wiredscore pour sa connectivité.