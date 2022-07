Kaufman & Broad et Unlatch font le point sur leur partenariat

(Boursier.com) — Kaufman & Broad et Unlatch, leader français de la digitalisation du processus de vente dans l'immobilier neuf, tirent un premier bilan positif de leur collaboration entamée il y a 2 ans. A ce jour, Kaufman & Broad a conduit 185 programmes immobiliers avec Unlatch et compte aujourd'hui 6.800 lots principaux et près de 15.000 lots annexes sur la plateforme de la start-up. "Kaufman & Broad s'appuie sur l'innovation pour assurer sa croissance, son leadership et l'excellence de la relation client. Lorsque nous avons adopté Unlatch, la notion de papier était encore primordiale dans notre métier. Aujourd'hui, la plupart de nos réservations se font à distance et le processus se déroule en quelques jours, là où il fallait plusieurs semaines auparavant. En quelques heures seulement, il est désormais possible de recevoir un contrat et de le notifier au client. Unlatch nous permet de gagner beaucoup de temps et se montre très à l'écoute. C'est pourquoi nous avons déjà conduit 185 opérations ensemble, et nous nous réjouissons de poursuivre en ce sens ", déclare William Truchy, Directeur Général Directions Commerciales, Marketing et Communication de Kaufman & Broad.

Commercialisée depuis 2018, la plateforme Unlatch est un service qui simplifie et digitalise entièrement le processus de vente immobilière dans le neuf. Elle permet ainsi d'accélérer le délai de traitement des dossiers entre la réservation du bien et la signature de l'acte de vente chez le notaire, tout en offrant aux acquéreurs une expérience d'achat 100% digitale.