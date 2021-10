Kaufman & Broad et la Banque des Territoires créent un fonds d'investissement dans les résidences gérées pour séniors

(Boursier.com) — Le promoteur immobilier Kaufman & Broad et la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) s'associent dans une nouvelle société commune, pour renforcer l'offre résidentielle dédiée au bien-vieillir en France. Détenue à 51% par Kaufman & Broad et à 49% par la Banque des Territoires, la SCI KetB Seniors a pour mission d'acquérir des résidences seniors en l'état futur d'achèvement auprès du groupe Kaufman & Broad, puis d'en confier l'exploitation à Cosy Diem, co-entreprise de Kaufman & Broad et de Sérénis.

La stratégie d'investissement s'orientera en priorité vers les villes moyennes, dont l'offre de résidences gérées et de services associés pour les séniors est réduite, tandis que la demande est en forte croissance. L'objectif initial porte sur 10 à 15 résidences gérées sur l'ensemble du territoire, correspondant à un investissement de 150 ME dans un premier temps, pouvant atteindre 230 ME, sur une période de 4 à 5 ans, avec un horizon de rotation de 7 à 8 ans.

A ce stade, 4 résidences sont d'ores et déjà validées : Dreux (Eure-et-Loir), Gujan-Mestras (Gironde), Besançon (Doubs), et Franconville (Val-d'Oise).

La gestion du véhicule d'investissement sera confiée à la société A Plus Finance, un tiers indépendant reconnu.