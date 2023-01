Kaufman & Broad : du nouveau dans le Triangle d'Or !

(Boursier.com) — Le groupement formé par Osae Partners et Kaufman & Broad a été désigné lauréat d'une consultation lancée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile-de-France (CCI) pour la signature d'un bail emphytéotique et la restructuration de son siège historique.

L'immeuble, situé avenue de Friedland, au coeur du Triangle d'Or, développe 13.500 m(2) de surface utile et bénéficie d'un parc privé de 3.200 m(2). Edifié à la fin du 19e siècle par le comte Potocki, l'hôtel particulier a été transformé en bureaux de prestige en 1922 par la CCI pour y accueillir son siège. L'ensemble immobilier est partiellement classé monument historique.

Le projet sera réalisé par Osae Partners, en tant qu'investisseur, et Kaufman & Broad, en tant que promoteur, accompagnés par les agences d'architecture H2O et Eugène, spécialistes des monuments historiques.

Imaginée par les équipes de Kaufman & Broad, la restructuration de l'Hôtel Potocki offrira des bureaux adaptés aux nouveaux modes de travail, proposera des services haut de gamme pour ses futurs utilisateurs et atteindra des performances environnementales optimisées. Une attention toute particulière est portée à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine architectural tout en intégrant un design résolument contemporain.

Le projet est structuré sous la forme d'un bail emphytéotique d'une durée de 80 ans. Ce montage immobilier innovant illustre la capacité d'Osae Partners à s'adapter à ces nouvelles formes de détention d'actifs.